ТЦК влаштував перевірки чоловіків після концерту "Океану Ельзи" у Києві

Увечері в п'ятницю, 11 жовтня, в Києві відбувся концерт "Океану Ельзи". Відомо, що біля Палацу спорту після виступу гурту зібралися працівники ТЦК та СП, які чекали на відвідувачів разом з патрульною поліцією.

Вони здійснювали перевірку військово-облікових документів у військовозобов'язаних. Про це інформують кореспонденти hromadske з місця події.

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В Києві на концерт "Океан Ельзи" приїхало ТЦК

У виданні пишуть, що кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, затримали й відвезли у ТЦК. Також ще кільком чоловікам виписали повістки та відпустили.

Що відбувалося після концерту Океану Ельзи: дивіться відео

"Тут довкола кричали ганьба. А якби прийшли к**апи, що б кричали? Я розумію, боїшся, буває. Але не ганьбися. Коли ти три роки ховався і тебе тут вже затримали, ну будь чоловіком, підніми голову гордо вверх і вперед. Ніхто тебе під кулі звісти не відправить в перший день", — каже Артем, колишній військовослужбовець 93 бригади, який демобілізувався за станом здоров'я і також був на концерті, передає hromadske.

У виданні також опублікували кадри з місця подій. На відео видно, як одна з жінок намагалась сісти в автомобіль патрульних, куди посадили її чоловіка, і казала, що "поїде з ним", однак поліціянти завадили їй це зробити, пояснивши це тим, що її не можуть везти у службовому авто із затриманим. Їй назвали адресу, куди відвезли її чоловіка, та порадили доїхати туди самостійно.

ТЦК на концерті "Океану Ельзи": дивіться відео