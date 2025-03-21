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Що відомо про інцидент

Чоловік подав позов до суду першої інстанції з вимогою скасувати постанову ТЦК про накладення на нього штрафу в розмірі 17 000 гривень. Він аргументував, що рішення ТЦК є незаконним, оскільки немає доказів правопорушення, зокрема відеозаписів чи фотофіксації, а також зазначив, що має відстрочку від мобілізації.

Позов розглядав Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області, який 20 січня цього року відмовив у задоволенні позову. Після цього чоловік подав апеляцію.

Яким було рішення апеляційного суду

Третій апеляційний адміністративний суд, вивчивши обставини справи, дійшов висновку, що суд першої інстанції не врахував кількох важливих моментів.

Зокрема, повістку від ТЦК чоловік отримав поштою, але поштове відправлення було повернене через відсутність адресата за вказаною адресою. Суд зазначив, що належне оповіщення позивача про виклик до ТЦК не було доведене, а тому він не порушив вимог закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Також було встановлено, що позивача викликали до ТЦК для уточнення його облікових даних. Суд зауважив, що Міноборони є держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і може отримати необхідну інформацію шляхом синхронізації з іншими державними електронними реєстрами. Таким чином, відповідно до чинного законодавства, особа не може бути притягнута до відповідальності за неповідомлення таких відомостей.

Позивача, зазначено у матеріалах справи, викликали повісткою на 1 грудня 2024 року для уточнення його облікових даних. Цей виклик не був первинним, оскільки згідно з військово-обліковим документом у мобільному додатку Резерв+ позивач стоїть на військовому обліку в ТЦК (Новомиргород), з категорією обліку "військовозобов'язаний" (дійсний до 7 лютого 2025 року), а також зазначено, що його дані були уточнені 24 грудня 2024 року.

Більше того, суд встановив, що відповідач був обізнаний про те, що позивач має відстрочку від призову на військову службу.

Враховуючи ці обставини, колегія суддів Третього апеляційного адміністративного суду прийшла до висновку, що в діях позивача не було складу адміністративного правопорушення.

Таким чином, всупереч вимогам правових норм, судом першої інстанції не були в повному обсязі з`ясовані всі обставини справи, у зв'язку з чим постанова суду не може бути визнана законною та обґрунтованою і підлягає скасуванню. З урахуванням вищевикладеного, колегія суддів доходить висновку, що рішення суду першої інстанції слід скасувати, адміністративний позов чоловіка задовольнити, визнати протиправною та скасувати постанову ТЦК,

– зазначено у рішенні.

Крім того, суд стягнув на користь чоловіка судовий збір у розмірі 3028 гривень за рахунок бюджетних асигнувань ТЦК.