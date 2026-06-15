Як падав російський бомбардувальник Ту-22М3: у мережі показали гарячі кадри
У Росії 15 червня розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. У мережі з'явились не лише кадри падіння літака, а й перші хвилини з місця авіатрощі.
Кадри показали у Supernova+ та Exilenova+.
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Момент падіння російського Ту-22М3
Як повідомлялось, бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області. Упав він під час планового навчально-тренувального польоту.
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У мережі припускають, що літак не зміг набрати висоту після зльоту та в нього нібито відмовили двигуни.
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Російське міноборони стверджує, що екіпаж встиг катапультуватись, тож ніхто начебто не загинув. Однак на місці падіння виникли пожежа та задимлення.
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Зазначимо, що Ту-22М3 є надзвуковим дальнім стратегічним бомбардувальником-ракетоносієм. Його агресор використовує для запуску ракет Х-22 та Х-32 по Україні.
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До слова, США 8 червня втратили свій бойовий гелікоптер Apache. Попередньо, він міг розбитись після зіткнення з іранським "Шахедом" поблизу Ормузької протоки на Близькому Сході. Екіпаж врятувався.