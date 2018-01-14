04:01
15 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПЕТРО ПОРОШЕНКО НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПЕТРО ПОРОШЕНКО НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО

Тука розповів про суми збитків через війну на Донбасі

22:50, 14 січня 263 Читать новость на русском
Георгій Тука
Георгій Тука

Попри заяви військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей про те, що за час війни на Донбасі було завдано збитків на суму 13 мільярдів гривень, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляє, що остаточну суму на даний момент важко встановити.

За його словами, на сьогодні немає реальної суми збитків, завданих Донбасу внаслідок бойових дій

"Реальних, обґрунтованих цифр апріорі ніхто не має. Тому що є така територія, яку ми зараз не контролюємо. Ми реально не володіємо інформацією щодо стану нерухомості та об'єктів інфраструктури на непідконтрольній урядові України території", – зазначив Тука у коментарі телеканалу "112 Україна".

Читайте також: Гаряча картоплина за комір Порошенкові, – російський політолог пояснив, чому Донбас не увійде до складу РФ

За його словами, озвучена сума в 13 мільярдів гривень – це виключно ті збитки, які було завдано об'єктам інфраструктури, розташованим на підконтрольній Україні території.

Зазначалося, що станом на 1 жовтня 2017 року в Луганській області налічувалося 7627 пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Загальна сума збитків становила 9 мільярдів гривень. Водночас у Донецькій області зруйнованими і пошкодженими вважають 7403 об'єкти. Сума матеріальних збитків становить 4 мільярди гривень.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Георгій Тука
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Учасник АТО трагічно загинув на Вінниччині
 24 липня 2017 , 17:11
На 10-літнього хлопчика впала бетонна плита у Полтаві
 16 жовтня 2017 , 14:17
Курс валют на 15 січня: євро продовжує стрімко рости
 сьогодні , 08:30
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук