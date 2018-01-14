Тука розповів про суми збитків через війну на Донбасі

Попри заяви військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей про те, що за час війни на Донбасі було завдано збитків на суму 13 мільярдів гривень, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляє, що остаточну суму на даний момент важко встановити.

За його словами, на сьогодні немає реальної суми збитків, завданих Донбасу внаслідок бойових дій

"Реальних, обґрунтованих цифр апріорі ніхто не має. Тому що є така територія, яку ми зараз не контролюємо. Ми реально не володіємо інформацією щодо стану нерухомості та об'єктів інфраструктури на непідконтрольній урядові України території", – зазначив Тука у коментарі телеканалу "112 Україна".

Читайте також: Гаряча картоплина за комір Порошенкові, – російський політолог пояснив, чому Донбас не увійде до складу РФ

За його словами, озвучена сума в 13 мільярдів гривень – це виключно ті збитки, які було завдано об'єктам інфраструктури, розташованим на підконтрольній Україні території.

Зазначалося, що станом на 1 жовтня 2017 року в Луганській області налічувалося 7627 пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Загальна сума збитків становила 9 мільярдів гривень. Водночас у Донецькій області зруйнованими і пошкодженими вважають 7403 об'єкти. Сума матеріальних збитків становить 4 мільярди гривень.