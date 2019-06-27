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      Тур Вакарчука та "Кварталу 95": чи можна вважати підкупом перед виборами

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      Політична партія "Голос" скоро повернеться зі свого туру з безкоштовними концертами Святослава Вакарчука. А колишні колеги Володимира Зеленського тільки у подібний тур відправляються. Кореспонденти 24 каналу з'ясовували чи можна сприймати подібні виступи агітацію.

      Партія "Слуга народу"

      Перед парламентськими виборами любителі політичного гумору "95 квартал" відправляється у їх перший в житті всеукраїнський тур. Кажуть, що ніякої політики не буде, а глузувати з новообраного президента не вийде, бо немає актора.

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      "Доводиться шукати пародиста президента, тому ми оголосили конкурс на кращого пародиста Володимира Зеленського. Поки шукаємо", – заявив артист Євген Кошовий. А от гострих жартів в стилі "Кварталу" у бік опонентів команди Зеленського ймовірно вистачатиме, адже левова частка програми це якраз політичний гумор.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Експерти кажуть, що формально такі виступи агітацією не назвеш, але на хід виборів це точно може вплинути.

      Треба буде оцінювати сам контент. Якщо він буде більше схилений на критику опонентів і конкурентів «Слуги народу» і Зеленського то тут можна буде говорити про якусь упередженість, особливо за умови, якщо ці концерти безкоштовні,
      – пояснив експерт ГО "Чесно" Ігор Фещенко.

      Хоч "кварталівці" називають тур аполітичним, але політики там будуть власною персоною. Наприклад, на сцені можна буде побачити відомого Юзіка, а тепер вже кандидата в депутати – Юрій Корявченков, який зібрався у парламент від партії "Слуга народу".

      Партія "Голос"

      Святослав Вакарчук відправився у всеукраїнський співочий тур прямо на бусі партії "Голос" та всюди відкрито демонструє партійну атрибутику.

      Партія Голос
      Автобус партії "Голос"

      В усі часи політики використовували артистів задля того, щоб на їхніх концертах вести політичну агітацію. А тут зворотній випадок: політсила сама влаштовує собі корпоратив і виборцям.

      Ключова річ у тому, що партія "Голос" мала б прозвітувати про тур на концерти у фінансовому звіті,
      – розповів експерт ГО "Чесно" Ігор Фещенко.

      Команда Вакарчука називає фанатів гурту "Океан Ельзи" групою підтримки політичної партії "Голос". З точки зору закону подібні виступи вважаються прямою агітацією з часу реєстрації партії у ЦВК.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Нейморівне Рівне! :) #вакарчук #ТурЗмін #океанельзи

      Допис, поширений Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk)

      Чи будуть вони згодом офіційно показані в документах, можна буде побачити коли політсили подадуть свої фінансові звіти.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Новини України Володимир Зеленський Святослав Вакарчук Слуга народу Партія Голос Квартал 95
      Джерело: 24 канал
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