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Юрий Касьянов

Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине

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Ни Порошенко, ни Тимошенко не знают, чего ожидать от украинцев
Ни Порошенко, ни Тимошенко не знают, чего ожидать от украинцев / etcetera.media

Юлия Тимошенко заявила, что Петр Порошенко планирует развязать масштабные боевые действия для того, чтобы ввести военное положение, и не проводить плановые президентские выборы в марте 2019 года.

То, что это предвыборная технология Тимошенко – это сто процентов. То, что президент может пойти на срыв выборов, мы сегодня видим на примере событий в Верховной Раде, где депутаты Порошенко покинули зал, после того как их патрон предложил законопроект о ЦИК, абсолютно неприемлемый ни для кого, в том числе для партнеров из Народного фронта. То есть логика простая: предложить заведомо неподходящий закон, потом хлопнуть дверью, потом объявить, что нет коалиции, распустить парламент…

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Петр Алексеевич будет хвататься за любую соломинку. Он сейчас как загнанный зверь, и пытается как-то переломить ситуацию в свою пользу. Поэтому любые варианты развития событий возможны. Но ни он, ни Тимошенко не знают, как поступят наши граждане, военнослужащие, добровольцы, жители тех территорий, которые возможно кто-то захочет сдать, или устроить там новый котел, чтобы ввести военное положение.

Разные варианты возможны. Очевидно, что выборы не пройдут в нормальной, демократической атмосфере. Скорее всего, возможно будут какие-то досрочные выборы, обязательно будут массовые фальсификации, или будет военное положения. Турбулентность сегодня очень высока в нашей политике.

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Автор: Юрий Касьянов
Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Публікації Юлія Тимошенко
Джерело: Юрий Касьянов
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