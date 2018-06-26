12:51
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Блоги Ян Валетов
Ян Валетов

Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны

753
Выборы в 2019 году будут самыми грязными и бессмысленными
Выборы в 2019 году будут самыми грязными и бессмысленными / РБК-Україна

Не знаю, как вы, а я уже готов к самым грязным выборам последней четверти века. И к самым бессмысленным.

Проблема не в том, нравится или не нравится мне нынешний президент (кстати, я для себя обозначил, что если будет разрешена продажа земли и введен налог на выведенный капитал, то я, весьма возможно, за него снова проголосую), проблема в том, что то, что мне предлагается взамен него, не нравится еще больше.

Читайте также: ТОП-5 политических любимцев украинцев

Одна и та же колода последние лет 10-15. Все перестановки непринципиальны, они не вели и не ведут к качественным изменениям. А вот принятые законы рано или поздно приводят к НЕОБРАТИМЫМ качественным изменениям.

Мне этот манеж с клоунами и ворьем, который кто-то по недоразумению назвал Верховной Радой, сильно надоел. Там есть несколько вменяемых людей, но на общую картину это не влияет. Присутствие десятка ложек меда в бочке говна не делает говно амброзией.

Я очень люблю, когда Вакарчук поет. Мне нравится как и что он говорит. Я даже склонен думать, что Слава может быть своего рода моральным ориентиром. Но с ним придет команда. Если это будут американцы, то я согласен! Но это будут не американцы.

Сразу вспоминаю прекрасный эпизод в "Слуге народа", когда Президенту Васе представляли молодых перспективных управленцев как один, все были детьми нынешних "грамотных хозяйственников".

Прожив в этой стране всю свою жизнь я знаю, что кумовство это наше все. И за "независимой политической фигурой" или "новым украинцем", всегда стоит знакомый до боли спонсор или родственник, или заказчик.

О, кстати... Зеленский! Жаль, что нельзя, как в фильме. И еще жаль, что люди не понимают, что, как в фильме нельзя! А так... Ну, не хуже остальных! И спонсор нам известен.

В общем, голосовать сердцем я не буду. Голосовать за то, чтобы на место сегодняшних пришли такие же завтрашние, но голодные абсурд. Голосовать за засаленные карты из старой колоды? Увольте. Кого только они не предавали?! Кто только их не покупал?!

Новой политической силы я не вижу. В ее "божественное зачатие" я не верю. А если я правильно понимаю, кто может быть отцом, то смех меня брал будет нам и новая, и политическая...

Голосовать разумом не за кого.
Голосовать сердцем глупо.
Не голосовать преступно.

Боюсь, что бабушки и пенсионеры выберут нам нечто ужасное. Чего никогда не было и вот опять.

Остаемся на связи. Думаем.

Читайте также: Украинцы не проголосуют за Порошенко на выборах президента в 2019 году, – глава соцгруппы

Автор: Ян Валетов
Теги: Новини політики Новини України Публікації
Джерело: Ян Валетов
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
сьогодні, 12:00 Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
Ян Валетов 750
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сьогодні, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 792
Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
25 червня, 23:35 Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Іван Вербицький 809
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 червня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1755
Перейменування областей: кому і як міняти документи
25 червня, 20:01 Перейменування областей: кому і як міняти документи
Яніна Ткачук 2262
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук