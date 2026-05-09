Турбуються про парад, – в Угрупованні об'єднаних сил відповіли, як Росія дотримується перемир'я

Американський президент запропонував встановити перемир'я з 9 травня, а от Кремль хотів з 8 травня. Однак російська армія в цей день не припиняла наступальні дії на фронті.

Про це в етері 24 Каналу розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, зазначивши, що обидві сторони (Україна і Росія) зацікавлені використати можливість тимчасового припинення вогню, росіяни це зокрема вже роблять.

Перемир'я 9 травня: як поводиться противник?

Як повідомив речник Угруповання об'єднаних сил з 00:00 9 травня станом на 5 ранку у зоні відповідальності Угруповання наступальних дій з боку ворога не було. Але росіяни займаються перекиданням своїх сил на фронті.

Однак атак не було. Схоже, що про парад таки турбуються,

– підкреслив Трегубов.

Зі слів Трегубова, українські Збройні сили й російська окупаційна армія використають період режиму тиші для перегрупування на фронті. Він пояснив, що обидві сторони відчувають необхідність у виправленні та покращенні своєї логістики.

Логістика під час війни перетворилася на пекло. Є потреба вивезти навіть частину особового складу, провести ротації. Такі тимчасові паузи – це для обох сторін шанс, який жоден командир не буде марнувати,

– впевнений Трегубов.