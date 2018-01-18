Турчинов пояснив, як закон про реінтеграцію Донбасу вплине на дії Кремля в Україні

Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олександр Турчинов наголосив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу перекреслює усі потуги Кремля замаскувати війну проти України під "миротворчу операцію", оскільки визнає Росію агресором, а а території окремих районів Донецької та Луганської областей окупованими.

Відповідні його слова опублікувала прес-служба очолюваного ним відомства.

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За його словами, щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу чинився шалений опір з боку провокаторів, які працюють проти України, та спостерігалася істерія з боку Росії.

Водночас політик підкреслив, що цей закон створює правові та організаційні умови для відновлення територіальної цілісності України у Донецькій і Луганській областях.

Окрім того, розширюючи можливості Збройних Сил України, інших військових формувань, цей закон посилює наші позиції щодо відсічі збройній агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України. У цьому законі Російську Федерацію чітко та недвозначно визнано державою‑агресором, а території окремих районів Донецької та Луганської областей окупованими,

– зауважив політик.

Як підкреслив очільник РНБО, усе вищезазначене повністю перекреслює спроби Кремля замаскувати війну проти України під "миротворчу операцію", а також значно посилює позицію України у міжнародних судах".

"Дякую усім патріотам України, які забезпечили ухвалення цього важливого для країни закону", – додав Турчинов.