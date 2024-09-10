Група команд, що нестабільно грають: навіщо Ердогану БРІКС

Нещодавно Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС. У держави зараз дуже нестабільна економіка. Через цю організацію Реджеп Ердоган намагається знайти ринки збуту.

Таку думку 24 Каналу озвучив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. За його словами, зараз Туреччина не може працювати на західному ринку, бо не може виготовляти те, що там потрібно.

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"Щоб працювати на ринках розвинутих країн, потрібно вміти виготовляти те, що потрібно на цих ринках. Не дуже багато Туреччина може зробити того, що потрібно на ринках розвинутих країн. Тому вони піднялись на туризмі, курортному бізнесі, сільському господарстві", – сказав він.

Ердоган намагається знайти ринки збуту

Ігор Ліпсіц зазначив, що країни, які входять до БРІКС, мають нестабільну економіку. Великою там є лише китайська економіка, яка зараз теж у не дуже хорошому стані.

БРІКС – це група команд, що грають нестабільно. Дивитись на них, звичайно, цікаво, бо вони зображають якийсь "серйозний вплив" на світову економіку, але такими не є,

– підкреслив він.

Турецька економіка також дуже нестабільна. Там зараз спостерігається надзвичайно сильна інфляція з постійним знеціненням національної валюти. Країна вже багато років хоче потрапити до Євросоюзу, однак її туди не приймають. Це дуже ображає турків.

До слова, Олег Саакян оцінив дії та заяви країн, які виявили бажання вступити до групи країн БРІКС. Зокрема, Туреччина, за його словами, має торговельну мету. Для них це логістичний коридор й зв'язка тюркського світу.

Тому Ердоган намагається знайти ринки збуту, щоб хоч щось комусь продати та підтримати економіку, яка качається. Адже турецький лідер дуже боїться втратити владу.

"Була можливість торгувати "лівим" шляхом з Росією – вони торгували, поки їх щільно не стягнули санкціями ці розвинуті країни, які визначають всю економіку. Туреччина одразу на 30% скоротила експорт у Росію. Всі намагаються знайти якісь ринки збуту, хоч трохи щось комусь продати та підтримати економіку, яка качається", – пояснив доктор економічних наук.

Вступ Туреччини до БРІКС: головне

Видання Bloomberg написало, що кілька місяців тому Туреччина подала заявку на приєднання до БРІКС. Там зазначають, що причиною є відсутність прогресу щодо приєднання до Євросоюзу. Водночас МЗС Туреччини та адміністрація Ердогана відмовилися офіційно коментувати інформацію.

Питання про розширення БРІКС можуть обговорити під час саміту в російській Казані, який відбудеться 22 – 24 жовтня. Окрім Туреччини, бажання долучитися до блоку висловили Малайзія, Таїланд та Азербайджан.