Туреччина відкрила міст-рекордсмен між Європою та Азією

Туреччина відкрила найдовший міст між Європою та Азією. Його загальна довжина становить 4,6 кілометра.

Підвісний міст спорудили через протоку Дарданелли. Він став одним з великих інфраструктурних проєктів турецького президента Реджепа Ердогана.

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Зауважимо, що до цього часу транспорт, що рухався між Анатолією та півостровом Галліполі, перетинав Дарданелли на поромі за годину. Тепер дорога через протоку займатиме всього близько 6 хвилин.

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