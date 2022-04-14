Туреччина заявила, що підтримає санкції проти Росії, лише коли їх введе ООН

Глава турецької дипломатії Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина продовжить збалансовану політику у регіоні. За його словами, події у передмісті української столиці негативно вплинули на переговорний процес між Києвом та Москвою.

Він сказав, що нелюдські події у Бучі та Ірпені, які засудила також Туреччина, змінила атмосферу у переговорному процесі, наклала негативний відбиток на українську сторону.

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Голова дипломатії зазначив, що цей факт може мати негативний вплив на процес діалогу. Водночас попри всі складнощі, можливість припинення вогню існує, вважає Чавушоглу.

Міністр зазначив, що Анкара продовжить зусилля для організації нових зустрічей делегацій Росії та України. Щодо ймовірності зустрічі лідерів Росії та України у Туреччині Чавушоглу зазначив, що все залежить від позитивної відповіді Путіна.

Чи підтримає Туреччина санкції проти Росії

На питання про позицію Анкари щодо санкцій проти Росії Чавушоглу підкреслив, що всі дії Туреччини засновані на нормах міжнародного права. Міністр підкреслив, що Туреччина дотримуватиметься всіх рестрикцій, затверджених на рівні ООН.

Туреччина продовжить принципову та збалансовану політику у регіоні,

– запевнив міністр.

За словами Міністра, на міжнародній арені відслідковуються ознаки нової Холодної війни.

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