Ще один росіянин, що прибув до Туреччини, потрапив у конфуз. Цього разу прибиральниця готелю, де зупинився відпочивальник, викинула його кросівки.

Як розповіли у ЗМІ, взуття було зовсім нове. Росіянин лишив свої Balenciaga у коробці, проте після прибирання вони зникли.

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Зникнення кросівок росіянина

До відпочинку Мармарисі росіянин влаштував шопінг у Стамбулі, де і купив пару новеньких Balenciaga. Кросівки лежали у брендованому пакеті в номері, а чоловік їх вирішив не ховати, адже не переймався за безпеку власних речей.

Повернувшись у номер він побачив відсутність Balenciaga, тому звернувся на рецепцію.

Адміністрація готелю йому відповіла, що покоївка прийняла пакет за сміття і викинула його разом з рештою відходів під час прибирання. Як стверджує турист, жодним чином компенсувати втрату майна готель своєму гостеві не запропонував. При цьому сам турист упевнений, що пакет пропав невипадково – сплутати кросівки зі сміттям дуже складно,

– пише російський туристичний сервіс.

Сам же громадянин країни-агресорки вирішив не викликати поліцію, адже не знав, як можна судитися з готелем в Туреччині. Він спробував дізнатися, що сталося з кросівками через свого гіда, проте це не допомогло. Також відповіді на питання про свої права росіянин не отримав й у туроператора.