Турецькі труби з російського металу витісняють наших виробників, – Метінвест

Турецький імпорт посилює тиск на українських виробників металопродукції. Зокрема мовиться про труби, рулонний прокат та арматуру.

Як зауважив операційний директор групи Метінвест Олександр Мироненко в інтерв’ю Forbes Ukraine, для виготовлення турецької продукції використовують російські напівфабрикати. Проблема вже помітна й на ринку України.

Турецький метал посилює конкуренцію на українському ринку

Сьогодні Україна нарощує імпорт труб із Туреччини. На думку представника Метінвесту, фактично мовиться про закупівлю продукції, яку виготовляють з російського металу, адже турецькі виробники використовують дешеву заготовку з російської сталі для виробництва рулонного прокату

Це означає, що Україна купує російський метал, тому що турки катають рулон із дешевого російського слябу,

– пояснив він.

Турецька продукція посилює тиск на українських виробників одразу в кількох сегментах – труб, рулонного прокату та арматури.

Водночас Європейський Союз обмежує доступ української сталі на свій ринок, тоді як для російської продукції зберігаються можливості експорту.

Чому українським виробникам складніше конкурувати?

Олександр Мироненко звернув увагу на повільне застосування Україною інструментів торговельного захисту. Поки ЄС і США оперативно реагують на демпінговий імпорт та захищають власних виробників, в Україні відповідні рішення щодо захисту внутрішнього ринку можуть узгоджуватися роками.

Втім українські підприємства мають потенціал нарощувати виробництво всередині країни. Зокрема, "Інтерпайп" міг би збільшити випуск труб, замінивши частину турецького імпорту, тоді як "Запоріжсталь" могла б постачати більше прокату для їхнього виробництва.

Європа чомусь намагається захиститися насамперед коштом України. Російські напівфабрикати як купували, так і купують. Це політика подвійних стандартів,

– заявив він.

Водночас українські виробники більше орієнтуються на європейський ринок. Через блокування морських портів і високі логістичні витрати альтернативні напрямки експорту для них залишаються економічно невигідними.

На цьому тлі додатковим викликом для галузі стає ситуація, коли українська металопродукція має обмежений доступ до ринку ЄС, а дешевий метал російського походження, перероблений у Туреччині, продовжує з нею конкурувати.

Раніше Федерація металургів закликала Україну активніше використовувати антидемпінгові механізми щодо турецької металопродукції. Представники галузі вказували на можливий зв’язок між ціновою перевагою турецьких виробників та використанням ними дешевої російської сировини.

У Федерації металургів вважають, що збільшення такого імпорту може мати ширші наслідки для української економіки. Зокрема, мовиться про зниження завантаження вітчизняних підприємств, скорочення робочих місць та потенційне зменшення податкових надходжень.