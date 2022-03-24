Тури до Польщі масово скасовують на тлі війни в Україні

Напад Росії на Україну вплинув на закордонний туризм до Польщі. Європейці масово скасовують бронювання готелів та турів у агенціях.

При цьому державне агентство з туризму Польщі намагається довести, що країна є безпечною для туристів. Тури скасовують навіть на вересень – жовтень.

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Українські біженці компенсують туристичні втрати

Яцек Легендзевіч, заступник голови Палати готелів у Малопольській провінції, де розташований Краків, заявив, що втрата доходу була частково компенсована масовим прибуттям українців.

Понад два мільйони прибуло до Польщі після вторгнення Росії і дехто знайшов житло в готелях. Але їхнє перебування часто буває коротким і непередбачуваним.

У Краківській туристичній палаті кажуть, що власники бізнесу бояться такої тенденції. Зменшується кількість замовлень зі США, Великої Британії, Франції та Іспанії.

Такі проблеми має не лише Краків, але й курортне Закопане в польських Татрах. Люди прямо кажуть, що бояться приїжджати до Польщі.

Очікування відновлення після пандемії

Голова POT Анна Саламончик-Мохель заявила, що для тих, хто далекий від кризи, наприклад, США, весь регіон Центральної та Східної Європи часто сприймається як зона бойових дій.

Це призвело до того, що багато американських організацій скасували семінари та навчальні візити в галузі туризму. Криза для індустрії настала саме тоді, коли вона, здавалося, була призначена для відновлення після пандемії,

– сказала вона.

Водночас у Варшаві кажуть, що не помітили такої тенденції для міста.

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