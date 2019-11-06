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      Туристка дві доби провела у відкритому морі, від смерті її врятували льодяники

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      Туристка дві доби провела у відкритому морі
      Туристка дві доби провела у відкритому морі / bbc.com

      Мешканка Нової Зеландії Кушила Стейн дрейфувала дві доби в Егейському морі. Вона вижила завдяки невеликому запасу льодяників.

      Туристка провела 37 годин на надувному човні, оскільки її понесло течією, пише ВВС. Жінка, розуміючи, що її шукатимуть, надягнула яскраво-червоний пластиковий пакет на голову та намагалась дати про себе знати з допомогою дзеркала.

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      У жінки було з собою трохи льодяників, які допомогли їй протриматися до появи рятувальників. Щоб не змерзнути, Кушила куталась у пластикові пакети для сміття.

      Берегова охорона Греції виявила її за 100 кілометрів від острова Крит.

      Як туристка потрапила у відкрите море?

      Жінка все життя виходить у море, вона допомагає переганяти яхти. Напередодні інциденту вона відправилась на надувному човні до острова Фолегандрос. На зворотному шляху вона втратила одне з весел, і сильний вітер виніс її у відкрите море.

      Господар яхти виявив, що жінка не повернулась, і повідомив про її зникнення грецькій владі.

      Жінку шукали 6 суден, вертольот і підводний дрон. Поки Кушила дрейфувала, вона написала великими літерами на борту човна ім’я і телефон своєї мами у Новій Зеландії, оскільки хвилювалась за життя.

      Жінку госпіталізували у лікарню з переохолодженням і зневодненням. Після порятунку Кушила зателефонувала матері та розповіла, що з нею все добре. Туристка розповіла, що в неї навіть лишився ще один льодяник.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Водний транспорт Курйозні новини Греція
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