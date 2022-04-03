Турлідер, нотаріус, інженер: різні люди стали одним цілим у лавах дніпровської ТрО

Українці різних професій масово долучилися до боротьби з російськими окупантами. У Генштабі ЗСУ оприлюднили відео про відважних бійців тероборони Дніпра.

Окрім місцевих жителів, до лав ТрО долучаються чоловіки та жінки, які до вторгнення Росії в Україну жили за кордоном. Вони повертаються на Батьківщину, аби разом із земляками боронити її від російських окупантів.

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У лавах дніпровської ТрО воюють люди різних професій

У фейсбуці Генштабу ЗСУ опублікували відео про бійців територіальної оборони Дніпра.

Нещодавно ці хлопці працювали за своїм фахом: турлідер, нотаріус, охоронець, інженер чи водій. Багато – за кордоном. Але повномасштабна війна змінила їхні життя,

– мовиться в описі до ролика.

Сотні вільних людей стали єдиним цілим в лавах дніпровської тероборони. У Генштабі додали, що бійці готові дати гідну відсіч путінським рабам-окупантам.

Дивіться відео про бійців дніпровської тероборони:

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