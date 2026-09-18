"Люди мають право знати": Туск анонсував тяжкий період у війні Росії проти України

Пізня осінь і зима можуть стати найбільш критичним періодом за весь час війни Росії проти України. Кремль готує удари по країнах, які підтримують Київ.

Таку заяву зробив прем'єр Польщі Дональд Туск під час виступу у Сеймі. Більшу частину промови він присвятив загрозі з боку Росії та війні в Україні, пише Onet.

Що планує Росія проти України і союзників?

Я хочу представити громадськості найімовірніший сценарій на найближчі кілька місяців, оскільки він передбачає серйозні події та вимагає зосередженості, серйозності й психологічної готовності пройти складні випробування,

– заявив прем'єр.

За його словами, найближчі кілька місяців стануть найважчими за увесь період війни Росії проти України.

По-перше, Москва готує масштабне знищення української економіки та логістики.

Прем'єр очікує постійних ударів із високою частотою та інтенсивністю по шести найбільших українських містах. Серед цілей Росії, за його словами, також буде залізнична інфраструктура.

По-друге, за оцінками розвідок, Росія також планує гібридні удари дронами та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема по Польщі.

За словами Туска, Росія може навмисно запускати дрони та ракети в бік країн НАТО, але потім заявляти, що їхнє потрапляння на чужу територію було випадковістю.

Прем'єр вважає, що у такий спосіб Кремль хоче перевіритипослабити готовність країн НАТО застосувати 5-ту статтю.

Окремо Туск наголосив, що Москва не готова до серйозних переговорів щодо перемир'я чи припинення вогню, не кажучи вже про мир без фактичної капітуляції України.

На думку польського політика, щонайменше до кінця зими Кремль не зацікавлений у переговорах.

Нагадаємо, Польща посилює захист кордону з Україною. Військові облаштовують укріплення та спостережні пости біля пунктів пропуску Дорогуськ, Медика і Корчова.