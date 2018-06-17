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Тут йдуть трохи "скаверкані" люди, – противник Маршу рівності обізвав учасників акції

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Прапори кольору веселки, купа поліції та сутички. Так сьогодні в українській столиці відбувся Марш рівності "КиївПрайд". Задля безпеки поліція ще з учора перекрила центр міста та ретельно перевіряла всіх, хто бажав пройти на територію проведення маршу. Проте деякі агресивні молодики все таки прорвались крізь поліцейський кордон.

Величезні залізні паркани та металошукачі. Полція та Національна гвардія ретельно перевіряла кожного, хто бажає потрапити на територію Київ прайда. Пускають не всіх.

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Також були і противники маршу рівності. В основному представники різних релігійних організацій.

Починається все з такої ходи. Завершується тим, що вони ходять з голою дупою, повністю голі. І потім їм вже ніхто не може заборонити цього робити. Адам з Євою ходили так. До гріха, потім вони прикрились,
– розповів противник Маршу рівності Віктор.

Але противники маршу рівності вели себе спокійно. Запевнили, що жодних провокацій чинити не збираються, а просто прийшли висловити свою думку.

Там не написано: створив Бог Адама і Севу, а Адама і Єву,
– прокоментував священник отець Сергій.

Але самі учасники Маршу запевняють: це не гей-парад, а акція за рівні права та можливості.

Рівні права, рівні можливості для всіх людей, незалежно, які вони. Дуже важливо, щоб ми всі було з добром до оточуючих,
– зазначив учасник Маршу рівності Олександр.

Багато українців не сприймають ЛГБТ людей. Кажуть, що їх ніхто не дискримінує і, буцім-то, нема чого їм ходити цими маршами.

"Якби можна було оформити партнерство, то це присутність у лікарні, якщо якісь проблеми зі здоров'ям. Також це право бути у суді та свідчити проти свого партнера", – сказав учасник маршу Антон.

Проте все-таки певні елементи гей-параду були присутні. Націоналістів, які обіцяли не допустити КиївПрайд, поліція вигнала ще вранці. Тому на колону нападали лише поодинокі молодики. Найзапеклішим був ось цей хлопець з аркушем, який проривався попри те, що його зупиняли.

Справжніх українців закрили за гратами, поставили трьохметрові забори, а сюди не пускають, бо тут йдуть трохи скаверкані люди,
– висловив свою думку хлопець.

Більше про Марш рівності у Києві – дивіться у сюжеті. 

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України ЛГБТ Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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