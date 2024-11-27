Але всім начхати: у Тверській області понад 1000 сімей тиждень виживають без електрики

Внаслідок сильного снігопаду у Тверській області понад тисячу родин опинилися без електроенергії. Ремонтні роботи йдуть дуже повільно, а влада та екстрені служби не поспішають розв'язувати проблему.

Так, росіяни сидять без світла вже як тиждень – а скарги місцевих жителів не дають результату. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також "Там рубль впав, а хто підніме?": у Росії масово ниють через нестримний обвал валюти

Снігопад лишив без світла десятки сіл Тверської області

Так, близько тижня тому у Тверській області стався справжній погодний колапс. Регіон накрила завірюха зі снігом, внаслідок чого на дроти поналипало до 10 сантиметрів снігу. Деякі дроти обірвали дерева, які впали від вітру.

Через негоду без світла залишилося 53 села. Там все було зав'язано на електроенергії. Тепер у росіян не працюють туалети, а також немає води – бо не працюють насосні станції. Ба більше, без світла не працюють і опалювальні котли. Через це температура в будинках опустилася до 3 – 7 градусів.

У Тверській області проблеми з дротами: дивіться відео

Екстренні служби 21 листопада обіцяли виправити все до "23 години наступного дня". Але вже як тиждень ніяких змін не фіксують.

У селі Піщалкіно змогли виконати обіцянку, але лише частково: полагодили один із двох трансформаторів, а до другого не дійшли, через що світло з'явилося лише у половини поселення. Але радість тривала недовго – вже в ніч на 24 листопада ремонтований кабель порвався і залишився лежати на дорозі.

Електрики приходять вкрай рідко і повідомляють місцевим, що співробітників аварійних служб не вистачає, тому відновлення триває так довго.