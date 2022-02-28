У твітері з'явився офіційний акаунт Криму
28 лютого 2022 , 18:51Читать новость на русском
Джерело:твітер Crimea
У популярній соцмережі твітер з'явився офіційний акаунт тимчасово окупованого Криму. Акаунт вже отримав галочку верифікації.
Офіційна сторінка Криму має назву "Crimea/Крим". У стрічці багато дописів на підтримку України.
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Один з останній дописів дуже оптимістичний:
Хм, я думаю, що моє повернення в Україну наближається.
Також в акаунті публікують інформацію про війну Росії проти України.
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