У твітері з'явився офіційний акаунт Криму

У популярній соцмережі твітер з'явився офіційний акаунт тимчасово окупованого Криму. Акаунт вже отримав галочку верифікації.

Офіційна сторінка Криму має назву "Crimea/Крим". У стрічці багато дописів на підтримку України.

Важливо "Морг повний": у Крим звозять поранених і вбитих російських військових

Один з останній дописів дуже оптимістичний:

Хм, я думаю, що моє повернення в Україну наближається.

Також в акаунті публікують інформацію про війну Росії проти України.

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