На Уралі та в Сибіру масштабні пожежі: люди на колінах просять стихію зупинитись

Травень у Тюменській області Росії розпочався з масштабних пожеж. Наразі ліси горять на площі понад чотири тисячі гектарів.

Наймасштабніша пожежа виникла в районі села Успенка, яка охопила не лише населений пункт, а і його околиці. Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише 24 Канал.

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У Тюменській області масштабна пожежа

Там загорівся не лише ліс, що розташований між кількома селищами, а й будівлі у населеному пункті. Так, на околиці Успенки загорілася ферма, а згодом вогонь перекинувся на село та охопив понад 30 будинків. Ба більше, через сильний вітер вогонь може перекинутися й на сусідні села.

З охопленої вогнем ферми росіяни поспішно в паніці вивели худобу в безпечні місця. Влада ж через загрозу здоров'ю та життю людей із села евакуювала мешканців приватного сектору, мешканців будинку для людей похилого віку "Милосердя" та вихованців місцевого інтернату для дітей з інвалідністю. Загалом – близько 450 осіб.

Масштабна пожежа в Успенці: відео

Натомість на місце масштабної пожежі виїхав прокурор Тюменської області Владислав Московських. Він має дати оцінку ситуації, яка міняється іноді за лічені хвилини. Станом на 22:00 інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Ситуація змінюється миттєво: відео

Приборкати вогонь намагаються лише своїми силами: у регіоні – спека

Зазначимо, що до приборкання стихії залучили 74 рятувальників, а також 51 одиницю техніки, у тому числі 16 машин МНС та два вертольоти МІ-8. Разом з пожежними бригадами працюють лісники та співробітники "Авіалісоохорони", а також місцеві мешканці.

Однак вони не можуть загасити пожежу понад декілька годин, зокрема, через погодні умови. Адже у регіоні зараз +26, дощі не прогнозуються.

Вогонь пожежі видно здалека: відео

Тож місцеві допомагають рятувальникам не лише фізичною працею, а й зверненнями до вищих сил. Так, у мережі публікують фото та відео, на яких жінка з іконою в руках на колінах молиться про припинення лиха.

Бабуся молиться з іконою про зупинення вогню: відео

На відео, опублікованих в телеграм-каналах видно, що в Успенці все в диму та вогні. Окрім молитов та допомоги рятівникам, мешканці села намагаються врятувати залишки особистих речей.

В Успенці все в диму: відео

Станом на вечір 4 травня площа загоряння залишається невідомою. Адже загорівся не лише ліс, а й поля. Через сильне задимлення влада обмежила автомобільний рух з боку Успенки у бік селища Чаплик.

Дим від пожежі видно навіть з ілюмінатора літака: відео

Також через пожежу місцева влада у селі припинила подачу електроенергії, відключила газ та воду.

Не єдина пожежа у регіоні

Через погодні умови неприборкана стихія рухається у бік сусідніх сіл Ушаково і Перевалово. Окрім жителів Успенки до евакуації готуються також у чотирьох сусідніх селищах.

Як повідомили в МНС, станом на 4 травня на території Тюменської області зареєстровано 462 ландшафтні пожежі, горить понад чотири тисячі гектарів лісів. Ба більше, наразі пожежі вирують на кордоні зі Свердловською областю.

Зі стихією у Тюменській області борються понад 300 осіб із підрозділів МНС, "Авіалісоохорони" та Протипожежної служби.

За даними російських ЗМІ, у регіоні з 3 квітня до 13 травня діє особливий протипожежний режим. У цей період місцевим жителям заборонено відвідувати ліси, спалювати суху траву та сміття на ділянках. За порушення заборони передбачені не лише штрафи, а й в окремих випадках кримінальна відповідальність.