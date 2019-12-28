У 2020 році стартує десятиліття "молодих стариганів", які змінять світ, – The Economist

У 2020 році розпочнеться десятиліття "мологанів" або "молодих стариганів" – так японці називають людей у віці від 65 до 75 років. Підйом народжуваності в багатих країнах припав на 1955-1960 роки. Продовжуючи працювати, за лишаючись соціально активними, діти бебі-буму у своїй новій іпостасі як "молоді старигани" знову змінять світ.

Зазвичай пенсійним віком вважають 65 років. І в 2020-2025-х виповниться рівно ж стільки після бебі-буму. Можна було б очікувати, що дуже швидко настане спалах появи пенсіонерів завдяки тим, хто народився в 55-60 роках минулого століття. Але справа в тому, що вони не йдуть на пенсію, пише The Economist.

Читайте також: Закони, які змінять життя українців у 2020 році

Діти бебі-буму продовжують працювати і залишатись соціально активними. У своїй новій іпостасі вони як "молоді старигани" знову змінять світ. Адже вони це вже робили на різних етапах свого життя.

"Мологанів" більше, вони здоровіші й багатші, ніж попередні старші покоління

"Мологанів" більше, вони здоровіші й багатші, ніж попередні старші покоління. У багатих країнах у 2020 році громадян у віці від 65 до 74 років буде 134 мільйони або 11% від загальної кількості населення. В 2000 році їх було 99 мільйонів (8% від населення). Це найшвидший темп зростання серед усіх великих вікових груп.

Здоров'я погіршується з віком. Але "молоді старигани" опираються цьому краще, ніж більшість. За даними ВООЗ, у 2000-2015 роках тривалість життя в середньому зросла на 3,7 року. З них 3,2 року минають з хорошим здоров'ям.

"Молоді старигани" також мають хорошу фінансове становище. З 1989 до 2013 року середній статок сімей у США, голові яких більше 62 років, зріс на 40% – до 210 тисяч доларів на рік. Водночас багатство інших вікових груп меншало.

Потенційні пенсіонери насправді досить зайняті. У 2016 році п'ята частина людей віком 65-69 років у заможних країнах продовжували працювати. І кількість таких працівників надалі швидко зростає.

Робота допомагає лишатися здоровими довше

Саме робота – один з факторів, який допомагає лишатися здоровими довше. У Німеччині дослідження показало, що люди, які продовжують працювати після пенсійного віку, сповільнюють процес втрати когнітивних можливостей, пов'язаний зі старінням. В середньому вони мають такі ж когнітивні здібності, як на 1,5 року молодші люди.

Словом, "молоді старигани" – не пересічна група людей похилого віку. Вони кидають виклик традиційним очікуванням, згідно з якими пенсіонери носять домашні капці та доглядають онуків. Це радикально змінить фінансовий, споживчий ринки, а також ринок послуг.

Читайте також: Що чекає Україну в 2020 році: передбачення від екстрасенсів і астрологів

Старші за 60 років люди стали групою клієнтів авіаліній, яка найшвидше зростає. Вони стали життєво важливою групою для індустрії туризму, тому що витрачають більше, коли їдуть за кордон у відпустку, ніж дорослі молодшого віку.

Люди віком за 60 змінюють сферу освіти

Люди віком за 60 змінюють і сферу освіти. Так, на підрозділі післядипломної освіти Гарвардського університету більше студентів, ніж на всіх кафедрах в цілому. А через важливість пенсій "молоді старигани" перетворюють страхові компанії з пасивних постачальників фіксованих щорічних виплат на службу, яка надає активні фінансові послуги клієнтам, охочим більш активно керувати своїми заощадженнями.

Які переваги отримають економіка та суспільство

Підйом такої категорії людей буде благом як для них самих, так і для економік та суспільства. Багато керівників компаній та кадровиків вважають, щоб з віком продуктивність падає. Але дослідження страхових фірм у Німеччині показало, що старші працівники демонструють продуктивність на рівні трохи вище середнього. А команди, які складаються з кадрів різного віку, найпродуктивніші.

Суспільство теж повинно бути задоволеним, тому що державні витрати на пенсії та охорону здоров'я будуть нижчими, ніж зазвичай. Оскільки люди продовжують працювати йі потребують менше медичного догляду.

Важливо змінити ставлення до літніх людей

Проте, щоб так і сталося, необхідне втілення трьох великих змін під тиском самих "молодих стариганів". Найважливіша з них – зміна ставлення до старших людей. Зокрема, не варто очікувати, що після 60 років настає час задерти ноги і тихо відійти на задній план.

Читайте також: Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети

Багато компаній дискримінують старших працівників, пропонуючи тренінги лише молодим або обмежуючи їх частковою зайнятістю. Нове покоління активних працівників за 60 вимагатимуть, щоб компанії стали більш дружніми до них і в процесі допомогли змінити ставлення до віку як такого.