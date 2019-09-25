У Бахмуті на Донбасі вперше провели усю сесію міськради українською мовою: відео

На Донеччині міський голова Бахмута (колишня назва – Артеміськ) Олексій Рева провів засідання чергової сесії міськради, як того вимагає закон, українською мовою. Згодом його ініціативу підтримали усі депутати. Сталася така подія 25 вересня.

Зауважимо, це вперше в історії усю сесію міськради у Бахмуті провели українською. Раніше міський голова та депутати здебільшого використовували російську, навіть після того, як ухвалили закон про українську мову. Також під час сесій у міскраді Бахмута можна було почути дві мови – російську та українську, пише місцеве видання "Вільне радіо".

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“Шановні депутати та запрошені, прошу зайняти свої місця та підготуватись до роботи. Починаємо процедуру реєстрації. Перевірте наявність карток в системі, — розпочав 133 сесію міської ради Рева.

Ініціативу мера підтримали усі депутати міськради, навіть представник забороненої в Україні Комуністичної партії. У підсумку всі виступи на сесії відбулися українською.

У Бахмуті на Донеччині вперше усю сесію міськради провели українською: дивіться відео

До слова, незабаром в Україні з’явилася посада уповноваженого з захисту державної мови. За результатами конкурсу, який оголосив Кабмін, мовним омбудсменом став ексдепутат Тарас Кремінь. За це місце загалом змагалися 11 осіб.