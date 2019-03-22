У Білому домі відмовилися розповідати Конгресу про що говорили Трамп з Путіним

Білий дім відмовився розкривати конгресу інформацію про закриті переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна. У відповіді конгресменам юрисконсульт Трампа Пет Чіполлоне послався на конституцію США, яка не зобов'язує главу держави повідомляти законодавцям про конфіденційні контакти з іноземними лідерами.

Надати інформацію про переговори Трампа з президентом Росії попросили у комітетах з розвідки, державної реформи і міжнародних справ палати представників. Всі три очолюють демократи, які становлять більшість в нижній палаті конгресу.

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Як повідомляє BBC, конгресмени, які вирішили розслідувати зв'язки Трампа і Путіна, стверджували, що американський лідер "неодноразово робив кроки, щоб приховати свої контакти з президентом Путіним від інших посадових осіб адміністрації, конгресу і американського народу".

Чіполлоне наголосив, що запити глав комітетів не підкріплені посиланнями на чинне законодавство, яке зобов'язує президента розкривати дипломатичні контакти з іноземними лідерами.

Юрисконсульт Білого дому зауважив, що в запитах комітети просять надати інформацію про переговори Трампа з Путіним, щоб визначити "вплив спілкування двох президентів на зовнішню політику США" і вирішити, чи відповідає поведінка Трампа за кордоном міжнародній політиці "в національних інтересах" США.

Чіполлоне підкреслив, що прецедентів надання такого обсягу інформації, який запросили конгресмени, ще не було. Він також нагадав, що раніше і Верховний суд, і інші президентські адміністрації – як демократичні, так і республіканські – визнавали, що ведення міжнародної політики, згідно з конституцією, покладається виключно на президента.

Крім того, Чіполлоне аргументував відмову пославшись на рішення адміністрації Білла Клінтона 1996 року не розкривати на вимогу конгресу комунікації президента з владою Гаїті.