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      У Болівії автобус з футбольною командою впав у 130-метрову прірву: є загиблі

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      Футболісти "Сіклес Клуб Лавальє" потрапили у ДТП
      Футболісти "Сіклес Клуб Лавальє" потрапили у ДТП / Prensa Cicles Club Lavalle

      20 січня у Болівії сталася смертельна ДТП з автобусом, в якому знаходилися футболісти місцевого клубу "Сіклес Клуб Лавальє". Загинуло щонайменше 13 осіб.

      Команда з Аргентини, яка прибула в Болівію на футбольний турнір, їхала на автобусі до столиці країни, Сукре. Під час руху автобус з'їхав в траси і впав у прірву глибиною близько 130 метрів.

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      В результаті події загинули 13 людей, ще понад 20 отримали травми і були госпіталізовані. Серед жертв трагедії виявилися четверо гравців у віці від 19-ти до 24 років. Шість футболістів отримали незначні пошкодження.

      За попередніми даними, причиною події стали неполадки у гальмівній системі.

      Раніше 24 канал писав, що 20 січня у болівійському муніципалітеті Чальяпата зіткнулися два автобуси, внаслідок чого загинули 22 людини, ще 37 постраждали.

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      Теги: Спорт Жертви Аварії та ДТП Футбол Болівія
      Джерело: 24 Канал
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