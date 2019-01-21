У Болівії автобус з футбольною командою впав у 130-метрову прірву: є загиблі

20 січня у Болівії сталася смертельна ДТП з автобусом, в якому знаходилися футболісти місцевого клубу "Сіклес Клуб Лавальє". Загинуло щонайменше 13 осіб.

Команда з Аргентини, яка прибула в Болівію на футбольний турнір, їхала на автобусі до столиці країни, Сукре. Під час руху автобус з'їхав в траси і впав у прірву глибиною близько 130 метрів.

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В результаті події загинули 13 людей, ще понад 20 отримали травми і були госпіталізовані. Серед жертв трагедії виявилися четверо гравців у віці від 19-ти до 24 років. Шість футболістів отримали незначні пошкодження.

За попередніми даними, причиною події стали неполадки у гальмівній системі.

Раніше 24 канал писав, що 20 січня у болівійському муніципалітеті Чальяпата зіткнулися два автобуси, внаслідок чого загинули 22 людини, ще 37 постраждали.

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