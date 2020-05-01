У Боярці жінка з дитиною перевіряли на міцність фонтан: відео карколомного падіння
У Боярці, що на Київщині, жінка з дитиною вилізли на вуличний фонтан. Той не витримав їх ваги та обрушився. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав, а от фонтан – поломаний.
На відео, яке поширили у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний" видно, що під час падіння фонтану на асфальт падають і жінка з дитиною. Дитина при цьому "приземляється" спиною, втім, швидко підводиться.
Дивіться також У Харкові п'яний священник на авто намагався втекти від поліції
Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. З ролика видно, що жінка постійно ходила з дитиною на плечах. Спершу вона залізла всередину фонтану і ходила по колу. Однак через деякий час вона вилізла на верхівку, не знімаючи дитини з плечей.
Коли ж почала спускатися, конструкція не витримала і зламалася.
У Боярці жінка зруйнувала фонтан: відео
У поліції кажуть: фонтан не підлягає реконструкції. Особу правопорушниці, що його поламала вже встановили. Це – 20-річна жителька Боярки.
Поліцейським дівчина пояснила, що з рідною сестрою на плечах хотіла сфотографуватись на верхівці фонтану.
Пошкоджене майно належить місцевому комунальному підприємству, якому завдано матеріальної шкоди на загальну суму понад 37 тисяч гривень,
– додають правоохоронці.
Басейн фонтану ремонту не підлягає
За фактом хуліганських дій слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Порушниці загрожує штраф від 8 500 до 17 тисяч гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. Триває слідство.
Боярка на карті: