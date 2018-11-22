У БПП назвали бюджет на 2019 рік найскладнішим за всю історію України

Ухвалення державного бюджету на 2019 рік буде доволі складним і болючим питанням, адже прийшов час віддавати зовнішні борги десятирічної давнини.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив народний депутат від фракції партії "Блок Петра Порошенка" Максим Курячий.

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"Бюджет 2019 року буде вкрай складним, одним із найскладніших бюджетів за всю історію України. Чому? Бо на 2019 рік припадає пік виплат за зовнішніми міжнародними фінансовими зобов’язаннями, які були взяти 15 і 10 років тому. Брали Азаров, Тимошенко. Вони про це вже не згадують, а віддавати зараз в 2019", – обурюється нардеп.

У бюджет заклали 459 мільярдів гривень на погашення зовнішніх боргів. Проте, чи були ці гроші акумульовані на розвиток держави, коли бралися в кредит, а не просто розкрадені, Курячий сумнівається.

Так от, в бюджеті на 2019 закладені 459 мільярдів гривень на повернення цих зовнішніх зобов’язань. Де ці кошти? Куди вони ділися? А нам віддавати в 2019 році. Можна посипати голову попелом. Не будемо цього робити, країна має жити. У бюджеті мають бути закладені ще й принципові моменти задля розвитку економіки. І там будуть такі моменти,

– додав він.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала проект головного кошторису на 2019 рік і відправила його на доопрацювання в Кабмін. Хоч і з серйозними зауваженнями нардепів. Зокрема, через те, що на чверть збільшуються видатки на правоохоронні органи: поліцію та СБУ, а на освіту і медицину заплановано менше коштів.