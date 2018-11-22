07:30
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Найбільший страх Путіна. Російський лоукост "Победа" заощаджує на всьому
      Вєсті Кремля
      00:42, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, 21 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      У БПП назвали бюджет на 2019 рік найскладнішим за всю історію України

      152 Читать новость на русском
      Бюджет-2019
      Бюджет-2019 / Фото з відкритих джерел

      Ухвалення державного бюджету на 2019 рік буде доволі складним і болючим питанням, адже прийшов час віддавати зовнішні борги десятирічної давнини.

      Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив народний депутат від фракції партії "Блок Петра Порошенка" Максим Курячий.

      Читайте також:  Державний бюджет України 2019: головні цифри

      "Бюджет 2019 року буде вкрай складним, одним із найскладніших бюджетів за всю історію України. Чому? Бо на 2019 рік припадає пік виплат за зовнішніми міжнародними фінансовими зобов’язаннями, які були взяти 15 і 10 років тому. Брали Азаров, Тимошенко. Вони про це вже не згадують, а віддавати зараз в 2019", – обурюється нардеп. 

      У бюджет заклали 459 мільярдів гривень на погашення зовнішніх боргів. Проте, чи були ці гроші акумульовані на розвиток держави, коли бралися в кредит, а не просто розкрадені, Курячий сумнівається. 

      Так от, в бюджеті на 2019 закладені 459 мільярдів гривень на повернення цих зовнішніх зобов’язань. Де ці кошти? Куди вони ділися? А нам віддавати в 2019 році. Можна посипати голову попелом. Не будемо цього робити, країна має жити. У бюджеті мають бути закладені ще й принципові моменти задля розвитку економіки. І там будуть такі моменти,
      – додав він.

      Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала проект головного кошторису на 2019 рік і відправила його на доопрацювання в Кабмін. Хоч і з серйозними зауваженнями нардепів. Зокрема, через те, що на чверть збільшуються видатки на правоохоронні органи: поліцію та СБУ, а на освіту і медицину заплановано менше коштів.

      Теги: Новини України Новини політики Бюджет-2019 Блок Петра Порошенка Бюджет
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україну їдуть ревізори з МВФ
       12 серпня 2011 , 08:11 1
      Росія оголосила Яроша в міжнародний розшук
       5 березня 2014 , 11:13
      "Екзотична іржа" – нове джерело енергії для швидкої зарядки електрокарів
       16 серпня , 17:40
      Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна втратила одного представника, 8 місце в рейтингу під загрозою
       17 серпня , 10:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук