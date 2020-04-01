У Британії знайшли вівцю, яка лає та дружить з собаками: кумедні фото
Вівця на прізвисько Чопсі, яка живе у британському місті Бамптон, любить гратися з собаками та навіть видає звуки, схожі на гавкіт.
Як пише видання The Sun, Чопсі мала б "навчити" собак не ганятися за вівцями, однак пси "переконали" Чопсі у тому, що вона – собака.
Цікаво Британець одягав костюм куща, щоб гуляти на вулиці у карантин: кумедне відео
Власниця вівці зазначила, що Чопсі не почувається комфортно у компанії з іншими вівцями. Розважатися їй цікавіше із собаками: вона радо бігає та грається із ними.
Вона божеволіє, коли бачить, що поруч з полем проходить ще один собака, вона майже гавкає на них так само, як пси на інших собаки,
– розповіла власниця Чопсі.
Вона також розповіла, що люди не одразу розуміють, якою твариною Чопсі є насправді.
Вівця Чопсі любить гратися з собаками / Фото The Sun
Читайте також
-
НБУ вперше з початку кризи не продавав, а викупав долар31 березня , 23:59
-
Завод Lamborghini в Італії перейшов на виробництво медичних масок: фотосьогодні , 05:48
-
Через пандемію коронавірусу кримські татари перенесли "марш на Крим"сьогодні , 05:19
-
Українець воював за бойовиків, шпигував для ФСБ, служив у ЗСУ, а тепер іде під судсьогодні , 04:41
-
Вони нічого не означають без Зеленського, – експерт про "слуг народу"31 березня , 23:51
-
Плівки Єрмака, ухвалення закону про ринок землі – Гуд найт Юкрейнсьогодні , 00:10