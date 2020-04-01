У Британії знайшли вівцю, яка лає та дружить з собаками: кумедні фото

Вівця на прізвисько Чопсі, яка живе у британському місті Бамптон, любить гратися з собаками та навіть видає звуки, схожі на гавкіт.

Як пише видання The Sun, Чопсі мала б "навчити" собак не ганятися за вівцями, однак пси "переконали" Чопсі у тому, що вона – собака.

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Власниця вівці зазначила, що Чопсі не почувається комфортно у компанії з іншими вівцями. Розважатися їй цікавіше із собаками: вона радо бігає та грається із ними.

Вона божеволіє, коли бачить, що поруч з полем проходить ще один собака, вона майже гавкає на них так само, як пси на інших собаки,

– розповіла власниця Чопсі.

Вона також розповіла, що люди не одразу розуміють, якою твариною Чопсі є насправді.

Вівця Чопсі любить гратися з собаками / Фото The Sun