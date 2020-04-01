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      У Британії знайшли вівцю, яка лає та дружить з собаками: кумедні фото

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      Вівця Чопсі любить гратися з собаками / The Sun

      Вівця на прізвисько Чопсі, яка живе у британському місті Бамптон, любить гратися з собаками та навіть видає звуки, схожі на гавкіт.

      Як пише видання The Sun, Чопсі мала б "навчити" собак не ганятися за вівцями, однак пси "переконали" Чопсі у тому, що вона – собака.

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      Власниця вівці зазначила, що Чопсі не почувається комфортно у компанії з іншими вівцями. Розважатися їй цікавіше із собаками: вона радо бігає та грається із ними.

      Вона божеволіє, коли бачить, що поруч з полем проходить ще один собака, вона майже гавкає на них так само, як пси на інших собаки,
      – розповіла власниця Чопсі.

      Вона також розповіла, що люди не одразу розуміють, якою твариною Чопсі є насправді.

      Вівця Чопсі любить гратися з собаками / Фото The Sun

      Автор: Северин Трач
      Теги: Велика Британія Світ тварин Курйозні новини
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