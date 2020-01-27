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      У Британії з'явиться нова монета на честь Brexit: фото

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      У Британії з'явиться нова монета на честь Brexit / edition.cnn.com

      На честь виходу Великої Британії зі складу Європейського союзу випустять пам'ятну монету. Її номінал складатиме 50 пенсів, а в обігу вона з'явиться з 31 січня.

      Який вигляд має нова монета

      Як зазначили у ВВС, перший набір монет на честь Brexit був виготовлений до 31 жовтня 2019 року. Саме тоді очікувалося, що Великобританія вийде зі складу ЄС. Однак вихід затримали, а усі виготовлені монети довелося переплавити, адже вони мали неправильну дату виходу – 31 жовтня.

      Важливо! Угоду про Brexit схвалили у Брюсселі: коли Британія вийде з ЄС

      З цього металу виготовили нові монети. Приблизно 3 мільйони таких уведуть в обіг в офіційний день Brexit – 31 січня. Ще 7 мільйонів – з'являться протягом року.


      У Британії з'явиться нова монета на честь Brexit

      Що відомо про Brexit: основне

      • На референдумі 23 червня 2016 року 51,9% британців підтримали вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу. Спершу вихід був запланований на 29 березня 2019 року. Проте після трьох провальних голосувань подію перенесли на 31 жовтня. Але й тоді країна не вийшла з ЄС.
      • Ситуація дещо зрушила з місця, коли у грудні 2019 року на позачергових парламентських виборах у Британії здобула перемогу Консервативна партія прем'єра країни Бориса Джонсона. Він є фанатом ідеї Brexit. Джонсон пообіцяв завершити вихід Британії з ЄС до 1 січня 2020 року.
      • 20 грудня Палата громад ухвалила законопроєкт про затвердження угоди виходу Британії з ЄС. А тепер законопроєкт схвалила верхня палата парламенту.
      • Далі угоду про Brexit має ратифікувати Європарламент та підписати королева Єлизавета ІІ. Кінцева дата виходу Британії з ЄС – 31 січня.

      До слова, у Великобританії не рідко випускають пам'ятні монети на честь подій чи людей. Наприклад, раніше там з'явилася монета з ведмедиком Паддінгтоном, а також на честь гурту Queen. 


      Монета з ведмедиком Паддінгтоном

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Гроші Євросоюз Європа Brexit Референдум
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