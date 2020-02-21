23:50
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Камінг-аут від Путіна. Росію охопив расизм
      Вєсті Кремля
      20:50, сьогодні
      Вєсті.UA: Фантазії Путіна про Україну. Шуфрич читає реп
      Вєсті.UA
      19:36, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      У будинку ексглави МЗС Кожари застрелився підприємець

      - Читать новость на русском
      У будинку ексміністра Кожари застрелився бізнесмен / Ілюстративне фото

      У будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари в селі Чайки під Києвом сталося самогубство. За попередніми даними, загиблим є Старицький Сергій – директор ТОВ "Спорт медіа проєкт".

      Про самогубство бізнесмена повідомляє УНН з посиланням на власне джерело. 

      Читайте також: У будівлі ЦВК у Києві знайшли застреленим співробітника УДО Ярослава Розумняка

      Інцидент трапився близько 22 години 21 лютого. Старицький нібито застрелився з пістолету Jericho 941 , що зареєстрований на Леоніда Кожару.

      За даними видання, загиблий 1963 року народження перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі поліція розглядає самогубство як основну версію і з'ясовує усі причини інциденту.

      Хто такий Леонід Кожара? Український політик, був міністром закордонних справ України за часів Януковича. Також був нардепом Верховної Ради 5-7 скликань, членом Комуністичної партії Радянського Союзу і "Партії регіонів". 

      У 2018 році соціалісти висували Кожару кандидатом на вибори президента, але балотуватися він не став.

      Один народ і спецслужби Австрії: Путін знову зробив скандальні заяви про походження українців
      сьогодні
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Зброя Леонід Кожара Новини Києва Кримінальні новини Самогубство Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:40 Головні новини 21 лютого: ситуація у Нових Санжарах, звіт уряду Гончарука у Верховній Раді
      Емал Набі
      сьогодні , 22:00 Прискорення процесу капітуляції України, або Як Путін хоче реалізувати свої мрії
      Юрій Шуліпа
      сьогодні , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 17:00 Чим інфіковане українське суспільство?
      Даша Малахова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук