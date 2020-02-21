У будинку ексглави МЗС Кожари застрелився підприємець

У будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари в селі Чайки під Києвом сталося самогубство. За попередніми даними, загиблим є Старицький Сергій – директор ТОВ "Спорт медіа проєкт".

Про самогубство бізнесмена повідомляє УНН з посиланням на власне джерело.

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Інцидент трапився близько 22 години 21 лютого. Старицький нібито застрелився з пістолету Jericho 941 , що зареєстрований на Леоніда Кожару.

За даними видання, загиблий 1963 року народження перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі поліція розглядає самогубство як основну версію і з'ясовує усі причини інциденту.

Хто такий Леонід Кожара? Український політик, був міністром закордонних справ України за часів Януковича. Також був нардепом Верховної Ради 5-7 скликань, членом Комуністичної партії Радянського Союзу і "Партії регіонів".



У 2018 році соціалісти висували Кожару кандидатом на вибори президента, але балотуватися він не став.