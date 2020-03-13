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      У Чернівцях до лікарні госпіталізували ще одну жінку з підозрою на коронавірус

      - Читать новость на русском
      У Чернівцях госпіталізували ще одну жінку / uatv.ua

      До інфекційного відділення обласної лікарні Чернівців з підозрою на коронавірус госпіталізували вже 6 осіб. Ще одна жінка була доправлена до лікарні сьогодні.

      Жінка має ознаки інфекційного захворювання та перебувала в Італії, повідомляє пресслужба Чернівецької облдержадміністрації.

      Важливо В Україні зафіксували ще два випадки коронавірусу: що відомо про хворих

      За даними адміністрації, жінка повернулась з Італії додому 8 березня.

      У інфекційному відділенні наразі перебуває дружина буковинця, у якого 12 березня діагностували коронавірус. Вона почувається добре та не має ознак захворювання.

      Що відомо про коронавірус в Україні

      • Загалом в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусної інфекції. Два випадки у Чернівецькій області, ще один – у Радомишлі, що на Житомирщині. 
      • Першим захворів чоловік з Чернівців, який повернувся з Італії. Потім у Польщі заразилася 70-річна жінка з Радомишля, а дургий чоловік з Чернівців підчепив хворобу від дружини, яка повернулась з Італії.
      • Зі слів глави МВС Арсена Авакова, на території окупованої Горлівки зафіксували 12 випадків коронавірусу
      • З підозрою на коронавірус госпіталізували до лікарні чоловіка з Львівщини, який повернувся з Італії. Також мешканку Запоріжжя, яка нещодавно повернулася з Італії та має ознаки захворювання. 
      • 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.
      • Україна вже закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.
      • Станом на вечір 12 березня загалом у світі на коронавірус захворіли 127 863 людей, а померли від недуги 4 718 осіб. Число тих, хто одужав, становить 68 310.
      • 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.


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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Чернівців
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