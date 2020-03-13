У Чернівцях до лікарні госпіталізували ще одну жінку з підозрою на коронавірус

До інфекційного відділення обласної лікарні Чернівців з підозрою на коронавірус госпіталізували вже 6 осіб. Ще одна жінка була доправлена до лікарні сьогодні.

Жінка має ознаки інфекційного захворювання та перебувала в Італії, повідомляє пресслужба Чернівецької облдержадміністрації.

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За даними адміністрації, жінка повернулась з Італії додому 8 березня.

У інфекційному відділенні наразі перебуває дружина буковинця, у якого 12 березня діагностували коронавірус. Вона почувається добре та не має ознак захворювання.

Що відомо про коронавірус в Україні

Загалом в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусної інфекції. Два випадки у Чернівецькій області, ще один – у Радомишлі , що на Житомирщині.

, що на Житомирщині. Першим захворів чоловік з Чернівців, який повернувся з Італії . Потім у Польщі заразилася 70-річна жінка з Радомишля, а дургий чоловік з Чернівців підчепив хворобу від дружини, яка повернулась з Італії .

. Потім у заразилася 70-річна жінка з Радомишля, а дургий чоловік з Чернівців підчепив хворобу від дружини, яка повернулась з . Зі слів глави МВС Арсена Авакова, на території окупованої Горлівки зафіксували 12 випадків коронавірусу.

зафіксували 12 випадків коронавірусу. З підозрою на коронавірус госпіталізували до лікарні чоловіка з Львівщини , який повернувся з Італії. Також мешканку Запоріжжя , яка нещодавно повернулася з Італії та має ознаки захворювання.

12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.

для запобігання поширення коронавірусу по всій країні. Україна вже закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.

для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч. Станом на вечір 12 березня загалом у світі на коронавірус захворіли 127 863 людей, а померли від недуги 4 718 осіб . Число тих, хто одужав, становить 68 310.

а . Число тих, хто одужав, становить 68 310. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.





Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу