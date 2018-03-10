У Чернівцях вдруге за тиждень напали на ще одного антикорупціонера

У Чернівцях зафіксовано другий за три дні напад на учасника ГО «Стоп корупції» в Чернівецькій області. Цього разу зловмисники напали на координатора організації Миколу Петіченка.

Інформацію про напад повідомив журналіст Роман Бочкала. За його словами, напад стався, коли Микола Петіченко виходив з магазину.

"Схоже на замах. Били молотками по голові. Мітили в скроню. Зовсім трохи промахнулися... Це сталося вчора ввечері (9 березня, – "24"). У центрі Чернівців. Нападників було двоє. Коля банально вийшов з магазину. Тварі вискочили з машини. Стали бити і потім зникли. Зараз Микола в лікарні. Ноги і руки перебиті. Те, що відбулося, він однозначно пов'язує зі своєю громадською діяльністю", – зазначив Роман Бочкала.

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Саме з розслідуваннями про корупцію у місцевих правоохоронних органах пов’язують напади і у ГО "Стоп корупції".

"Ми пов‘язуємо ці спроби жорстокої та кривавої розправи над нашими колегами з їхньою професійною діяльністю та серією їхніх резонансних розслідувань проти корупційних схем у місцевій прокуратурі та митниці", – зазначили у "Стоп корупції".

У організації зазначили, що вони якраз готували озвучити факти корупції у прокуратурі та митниці, які вдалося виявити у ході розслідувань. Серед осіб, які фігурують у цьому списку – перший заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца.

Нагадаємо, 7 березня напали на ще одного учасника "Стоп корупції" у Чернівецькій області Валерія Аіріні. Він разом з Миколою Петіченком займався розслідуванняс корупції у прокуратурі та митниці.