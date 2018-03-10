В Черновцах второй раз за неделю напали на еще одного антикоррупционера

В Черновцах зафиксирован второе за три дня нападение на участника ОО "Стоп коррупции" в Черновицкой области. На этот раз злоумышленники напали на координатора организации Николая Петиченко.

Информацию о нападении сообщил журналист Роман Бочкала. По его словам, нападение произошло, когда Николай Петиченко выходил из магазина.

"Похоже на покушение. Били молотками по голове. Метили в висок. Совсем немного промахнулись ... Это произошло вчера вечером (9 марта, – "24"). В центре Черновцов. Нападавших было двое. Коля банально вышел из магазина. Твари выскочили с машины. Стали бить и потом исчезли. Сейчас Николай в больнице. Ноги и руки перебиты. То, что произошло, он однозначно связывает со своей общественной деятельностью", – отметил Роман Бочкала.

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Именно с расследованиями о коррупции в местных правоохранительных органах связывают нападения и в ОО "Стоп коррупции".

"Мы связываем эти попытки жестокой и кровавой расправы над нашими коллегами с профессиональной деятельностью и серией их резонансных расследований против коррупционных схем в местной прокуратуре и таможне", – отметили в "Стоп коррупции".

В организации отметили, что они как раз готовили озвучить факты коррупции в прокуратуре и таможни, которые удалось обнаружить в ходе расследований. Среди лиц, фигурирующих в этом списке – первый заместитель прокурора Черновицкой области Игорь Мустеца.

Напомним, 7 марта напали на еще одного участника "Стоп коррупции" в Черновицкой области Валерия Аирини. Он вместе с Николаем Петиченко занимался расследованием коррупции в прокуратуре и таможне.