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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У чому буде головна проблема ймовірної коаліції "Слуги народу" з "Батьківщиною"

      1050 Читать новость на русском
      Олексій Антипович
      Олексій Антипович / 24 канал

      "Слуга народу" та "Батьківщина" мають різний віковий електорат, що може стати головною проблемою в їхній ймовірній коаліції.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу говорили виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський та керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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      За словами Гліба Вишинського, вікова категорія виборців "Слуги народу" та "Голосу" – дуже схожа. В цьому може бути виграшною їхня ймовірна коаліція. Це буде така собі "про бізнес" політика, спрямована більшою мірою на створення робочих місць, на підтримку підприємництва.

      Набагато більшою проблемою буде, якщо за числами буде так складатися, що коаліцію треба формувати з "Батьківщиною". Там виборець прямо інший. Там ті самі дві третини, але вже старші 55 років. Зовсім інші програмні позиції,
      – зазначив Вишлінський.

      вишинський
      Гліб Вишлінський

      Олексій Антипович погодився з Вишлінським, однак наголосив, що в ідеологічній частині з "Батьківщиною" "Слуга народу" схожа, а от з "Голосом" – ні.

      "А в ідеологічній частині там (між "Слугою народу" та "Голосом" – 24 канал) можуть бути розбіжності. Так от в коаліції з "Батьківщиною" – навпаки. Напевно, в ідеологічній частині там зі "Слугою народу" все по одній лінії могло би бути. А з точки зору соціально-економічних ініціатив, звичайно, Юлія Тимошенко вважається соціально орієнтованим політиком. А я маю на увазі, що вона точно попіклується про всіх нужденних щодо зарплат, пенсій і так далі. Відповідно, це трішки розбігається з тою категорією, про яку говорив колега", – підсумував Антипович.

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      Відео марафону про вибори на 24 каналі:

      результати екзит поліу вибори у вру
      Результати екзит-полу станом на 18:00/ Інфографіка 24 каналу

       

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9548
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Слуга народу ВО Батьківщина Коаліція
      Джерело: 24 канал
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