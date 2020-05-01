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      У Дніпрі хлопчик застряг між бетонними плитами покинутої школи: як його рятували – фото

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      У Дніпрі хлопчик застряг між бетонними плитами
      У Дніпрі хлопчик застряг між бетонними плитами / Фейсбук ДСНС

      Рятувальники у Дніпропетровській області вивільнили хлопця, який застряг між стіною та сходами покинутої школи. На це їм знадобилося 20 хвилин.

      Інцидент трапився 1 травня у місті Первомайський, що у Дніпропетровській області, повідомили у фейсбуці ДСНС.

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      О 12:06 на номер 101 надійшло повідомлення про те, що 10-річна дитина застрягла між цегляною стіною та бетонними сходами покинутої школи,
      – йдеться у повідомленні.

      Коли рятувальники прибули на місце, то виявили хлопчика, затиснутого між конструкціями будівлі. Він не міг самостійно звільнитись.

      Співробітники ДСНС спершу заспокоїли його. А згодом взялися звільняти його з пастки. Рятувальна операція тривала 20 хвилин.

      у Дніпрі хлопчик застряг між бетонними плитами
      У Дніпрі хлопчик застряг між бетонними / Фейсбук ДСНС

      Як дитина опинилася в такій ситуації, рятувальники не розповіли.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Діти і неповнолітні Новини Дніпра Надзвичайні ситуації ДСНС Новини України
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