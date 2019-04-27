13:10
27 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ким Чен Ин не довіряє росіянам. Чого соромляться депутати "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      21:42, 25 квітня
      Вєсті.UA: Боротьба за трон Парубія. Зеленський проти корупції
      Вєсті.UA
      20:49, 25 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      У Дніпрі спалили авто журналіста: фото

      290 Читать новость на русском
      У Дніпрі спалили авто журналіста
      У Дніпрі спалили авто журналіста / nsju.dp.ua

      У Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Песоцького.

      Підпал автомобіля розглядають як залякування журналіста, повідомляє Національний союз журналістів України.

      Читайте також: Україна видала Росії підозрюваного у вбивстві головного редактора російського Forbes, – ЗМІ

      Автомобіль підпалили вранці. Машина вигоріла повністю. Представники НСЖУ розцінюють інцидент як залякування. Вони просять правоохоронців якомога швидше розслідувати підпал.

      журналісти дніпро підпал пожежа авто
      У Дніпрі підпалили авто журналіста//Фото: Національний союз журналістів України

      Журналісти нагадали, що кілька років тому в Дніпрі невідомі підпалили автомобіль на той час головного редактора комунальної газети місцевої обласної ради "Зоря" Ксенії Зайцевої.

      дніпро підпал авто журналісти пожежа
      Автомобіль журналіста повністю вигорів//Фото: Національний союз журналістів України

      До слова, в оновленому рейтингу свободи слова ЗМІ Україна посідає 102 місце.

      blog_ava
      Як прикрасити будинок до Великодня: 10 небанальних ідей з фото
      сьогодні
      7115
      Теги: Новини України Новини політики Новини Дніпра Журналісти ЗМІ Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      сьогодні , 12:07 Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      Артем Овдієнко 8336
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сьогодні , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 2363
      План Путина для Украины
      сьогодні , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 3379
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 квітня , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 767
      Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      26 квітня , 20:01 Трамп хоче укласти ядерну угоду з Росією та Китаєм: що це означає
      Світлана Попова 2226
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук