У Дніпрі спалили авто журналіста: фото
У Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Песоцького.
Підпал автомобіля розглядають як залякування журналіста, повідомляє Національний союз журналістів України.
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Автомобіль підпалили вранці. Машина вигоріла повністю. Представники НСЖУ розцінюють інцидент як залякування. Вони просять правоохоронців якомога швидше розслідувати підпал.
У Дніпрі підпалили авто журналіста//Фото: Національний союз журналістів України
Журналісти нагадали, що кілька років тому в Дніпрі невідомі підпалили автомобіль на той час головного редактора комунальної газети місцевої обласної ради "Зоря" Ксенії Зайцевої.
Автомобіль журналіста повністю вигорів//Фото: Національний союз журналістів України
До слова, в оновленому рейтингу свободи слова ЗМІ Україна посідає 102 місце.