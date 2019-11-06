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      У Дніпрі студент поцілив з пістолета просто в обличчя дівчини: моторошні деталі

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      У Дніпрі студент поцілив з пістолета просто в обличчя дівчини
      У Дніпрі студент поцілив з пістолета просто в обличчя дівчини / unsplash.com

      В одному з гуртожитків Дніпра 19-річний студент зчинив стрілянину. Спершу він зайшов до кімнати 17-річної дівчини і поцілив їй у голову. Після цього пішов до своєї кімнати та вистрелив собі ж у груди.

      Почалося все з того, що хлопець почув, як двоє дівчат сміялися. Вирішивши, що над ним – дістав пістолет та вистрілив одній з них у голову.

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      Після цього юнак одразу пішов до своєї кімнати, де вистрелив собі у груди. Наразі обоє у лікарні. Їх стан задовільний. Як пише Нацполіція Дніпра, хлопець перебуває під конвоєм. Студентку доставили до лікарні з непроникним пораненням голови. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею замах на умисне вбивство. За це юнаку загрожує до 15 років за ґратами.

      Дівчата вказали, що він знаходився у досить неадекватному стані. Вони є студентами одного вишу, однак не знали один одного,
      – заявила речниця поліції Ганна Старчевська.

      Директор студентського містечка Олег Сніда зауважив, що, за чутками, студент купив наркотичні речовини. Але раніше поводив себе адекватно і порушень не було.


      Зброя, з якої поцілив хлопець

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Зброя Кримінал Новини Дніпра Поліція
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