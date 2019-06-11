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      У Дніпрі жінка продавала бойові гранати в підземному переході: фото

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      Фото з місця події
      Фото з місця події / dp.npu.gov.ua

      Поліцейські вилучили у жінки дві гранати F-1, а під час обшуку за місцем її проживання знайшли ще два гранатомети.

      Усю зброю вилучили й направили на експертизу, про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Дніпропетровській області.

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      Згодом з'ясувалось, що жінка вже має судимості – за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї. Цього разу їй загрожує до семи років позбавлення волі. 

      Дніпро зброя
      Вилучені гранатомети РПГ-26

      Зараз вирішується питання про обрання затриманій міри запобіжного заходу.

      Зазначимо, що на початку травня у місті Марганець, що на Дніпропетровщині, вибухнула граната. Унаслідок цього одна людина загинула, а ще п'ятеро отримали поранення.

      blog_ava
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      Теги: Новини Дніпра Новини України Зброя
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