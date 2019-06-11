У Дніпрі жінка продавала бойові гранати в підземному переході: фото

Поліцейські вилучили у жінки дві гранати F-1, а під час обшуку за місцем її проживання знайшли ще два гранатомети.

Усю зброю вилучили й направили на експертизу, про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Дніпропетровській області.

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Згодом з'ясувалось, що жінка вже має судимості – за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї. Цього разу їй загрожує до семи років позбавлення волі.



Вилучені гранатомети РПГ-26

Зараз вирішується питання про обрання затриманій міри запобіжного заходу.

Зазначимо, що на початку травня у місті Марганець, що на Дніпропетровщині, вибухнула граната. Унаслідок цього одна людина загинула, а ще п'ятеро отримали поранення.