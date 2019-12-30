У Франції майже сто лижників застрягли на гірськолижному підйомнику: фото і відео

Інцидент трапився на французькому гірськолижному курорті у Верхніх Альпах, в околицях міста Сен-Шафре. Так, 97 людей застрягли на підйомнику на десятиметровій висоті.

Надзвичайна ситуація трапилась ввечері, після 15 години. На щастя, сонце ще не сіло, а погода була сприятливою. Про це пише Le Parisien.

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На підйомнику люди провисіли понад 2 години. Гірничорятувальна служба евакуювала лижників і повітрям, і сушею. Вони особливо не постраждали, лише трохи змерзли. Обморожень чи травм у них немає.



Порятунок лижників/ скріншот

Евакуація лижників із підйомника: відео

Причиною інциденту є механічна поломка. Саме через неї спуск лижників у долину унеможливився.



У Франції лижники застрягли на підйомнику/ фото з соцмереж

На французькому гірськолижному курорті у повітрі застрягли лижники: відео