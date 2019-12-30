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      У Франції майже сто лижників застрягли на гірськолижному підйомнику: фото і відео

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      Гірськолижний курорт поблизу Серре-Шевальє / skiinfo.fr

      Інцидент трапився на французькому гірськолижному курорті у Верхніх Альпах, в околицях міста Сен-Шафре. Так, 97 людей застрягли на підйомнику на десятиметровій висоті.

      Надзвичайна ситуація трапилась ввечері, після 15 години. На щастя, сонце ще не сіло, а погода була сприятливою. Про це пише Le Parisien.

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      На підйомнику люди провисіли понад 2 години. Гірничорятувальна служба евакуювала лижників і повітрям, і сушею. Вони особливо не постраждали, лише трохи змерзли. Обморожень чи травм у них немає.


      Порятунок лижників/ скріншот

      Евакуація лижників із підйомника: відео

      Причиною інциденту є механічна поломка. Саме через неї спуск лижників у долину унеможливився.


      У Франції лижники застрягли на підйомнику/ фото з соцмереж

      На французькому гірськолижному курорті у повітрі застрягли лижники: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Надзвичайні ситуації Новини Франції
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