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У "Галнафтогазі" прокоментували обшуки в компанії

95 Читать новость на русском
АЗК ОККО
АЗК ОККО / dpchas.com.ua

У концерні "Галнафтогаз", який володіє мережею АЗК ОККО, прокоментували обшуки в компанії, проведені СБУ у вівторок, 21 серпня, і сподіваються на вирішення проблеми в юридичній площині.

21 серпня 2018 року працівниками Служби безпеки України було проведено обшук офісів та особистих помешкань окремих посадових осіб ПАТ "Концерн Галнафтогаз" (мережа АЗК ОККО) в рамках кримінального провадження (на стадії досудового розслідування) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".

Обшуки офісів тривали загалом 21 годину, чим фактично паралізували роботу компанії. За словами компнаії, у СБУ переконані, що ОККО продовжує вести свій бізнес на тимчасово окупованій території Донецької області та анексованому Криму.

"Вкотре наголошуємо, що, починаючи з 2014 року, наша компанія не працює на тимчасово окупованих територіях. Наші автозаправні комплекси на території т. зв. "ДНР" були розграбованими, а в деяких випадках знищеними, і ми втратили повний контроль над ними. Доля цих АЗК – із об’єктивних причин – залишається для нас невідомою. Ми не експлуатували та не експлуатуємо автозаправні станції на вказаній території. При цьому, згідно з українським законодавством та відкритими публічними реєстрами, ми спільно з міжнародним інвестиційним фондом ADM Capital й надалі залишаємося власниками цих автозаправних комплексів, які придбали чи збудували до трагічних подій 2014 року. Більшість із зазначених автозаправних комплексів передані в іпотеку Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового банку) в рамках залучення нами іноземних інвестицій для розвитку мережі АЗК у даному регіоні до 2014 року", – йдеться в заяві компанії.

У свою чергу АЗК ОККО, які були розташовані в Криму, ще у 2014 році передані в оренду іншій компанії. "Концерн Галнафтогаз" припинив постачання пального та інших супутніх товарів для цих АЗК, а також більше не забезпечує їх функціонування.

"При цьому, хочемо наголосити, що ми нікому не надавали права (ліцензії) використовувати ТМ "ОККО" на території АР Крим у будь-який спосіб. Відповідно до відкритих публічних реєстрів України, наша компанія продовжує залишатися офіційним власником АЗК, які вона набула до 2014 року у встановлений законом спосіб на території Криму", – додали в компанії.

Наголошуємо також, що працівники нашої компанії не чинили опору працівникам Служби безпеки України у проведенні слідчих дій та намагалися надавати їм максимальне сприяння. Сподіваємося, що це непорозуміння ми вирішимо в юридичній площині найближчим часом і отримаємо публічне вибачення СБУ не лише за майнові, але й репутаційні збитки, яких зазнала наша компанія та працівники в результаті проведення зазначеного обшуку,
– підкреслили в "Галнафтогазі".

Теги: Новини України Нафта СБУ
Джерело: 24 Канал
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