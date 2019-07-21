У "Голосі" прокоментували ймовірне прем'єрство Вакарчука

Володимир Зеленський прокоментував ймовірне прем'єрство Святослава Вакарчука та сказав, що бачить на цій посаді людину, яка "ніколи не була у політиці". Однак партія "Слуга народу" готова до коаліції з фракцією "Голос".

Член партії "Голос" Микола Давидюк в ефірі 24 каналу на слова Зеленського відреагував так: "Вони не знають ще нашого прем'єра, аби відмовляти йому у цьому".

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"Слуга народу" переможець парламентських виборів, тому в них прерогатива щодо призначення прем'єра, ініціювання коаліції, тобто м'яч повністю на їхньому полі. Щодо можливості коаліції, то наша команда готова обговорювати і план дій, і коаліційну угоду, і обговорювати ті цінності, які об'єднують нові команди в парламенті", – пояснив Давидюк.

На запитання ведучого, чи хоче Вакарчук йти в прем'єр-міністри, Давидюк відповів: "Вакарчук хоче змінити країну. Він хоче реалізувати ті реформи, які до цього не наважувалися. Якщо буде пропозиція, то він може це зробити, ми про це заявляли".

Володимир Зеленський прокоментував ймовірне прем'єрство Вакарчука: дивіться відео

Він додав: "Для нас зараз принципово – це зміни в країні, це той порядок денний, який принесе користь і розуміння того, що коаліція створення, вона працює і у неї є ціннісна база".



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