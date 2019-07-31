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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      У "Голосі" визначили, які головні завдання має виконати Верховна Рада

      310 Читать новость на русском
      Ярослав Юрчишин
      Ярослав Юрчишин / Вікіпедія

      Сьомий номер партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що найважливішими є речі, які стосуються кожного українця – медична, освітня та пенсійна реформи.

      Про це Юрчишин розповів у ексклюзивному інтерв'ю журналістам 24 каналу.

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      За його словами, найважливішими завданнями є:

      1. продовження та вдосконалення медичної реформи;
      2. продовження освітньої реформи. "Власне підняття якості української освіти, щоб наші абітурієнти, навчившись новій українській школі, мали вибір – залишатися вчитись в українських університетах чи їхати за кордон", – сказав він.
      3. соціальні питання пенсійного забезпечення, перевірка всіх наших соціальних доплат.

      Окрім того, Юрчишин запевнив, що парламент обов'язково має зняти депутатську недоторканість, але найголовніше у співпраці парламенту з президентом – це покращення умов життя для розвитку українців всередині країни. "Тут у пріоритеті соціальна сфера, економіка, спрощення ведення бізнесу і заохочення інвесторів приходити в країну, дуже важливою є і судова реформа", – відповів він. 

      Повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишиним: дивіться відео

       

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      31 липня
      21900
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Партія Голос Реформа освіти Медична реформа Пенсійна реформа
      Джерело: 24 канал
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