У головного пульмонолога України, який жалівся на нестачу грошей, вкрали 15 мільйонів

У Києві близько 22 години 25 грудня пограбували головного пульмонолога країни 68-річного Юрія Фещенка.

Про це повідомляє ТСН.

У його будинок вдерлися невідомі, які зв’язали господаря та 66-річну дружину Наталію. Злочинці погрозами змусили сім'ю віддати 15 мільйонів гривень.

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Видання зазначає, що на наступний день Фещенко з пресою спілкуватися відмовився.

Згідно з декларацією Фещенко має три квартири, дві земельні ділянки і два приватні будинки, ювелірні прикраси.

На початку року директор жалівся, що Національний інститут фтизіатрії і пульмонології, який він очолює, перебуває у скрутному становищі. Він казав, що зарплатню співробітникам не видають, грошей немає навіть щоби годувати пацієнтів. Медики навіть звернулися до громадськості із закликом про доброчинну допомогу.