У Харківському метро затримали чоловіка з гранатометом: фото, відео

На станції метро "Південний вокзал" у Харкові затримали 59-річного чоловіка, який перевозив цілий арсенал боєприпасів та гранатомет.

Про це у вівторок, 6 листопада, повідомила прес-служба Харківської обласної поліції.

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"Мешканець Запорізької області перевозив у рюкзаку ніж кустарного виробництва, електродетонатор без маркування, "РПГ-22", 10 запалів "УЗРГМ-2" до гранати "РГД-5", 2 гранати "РГД-5", 2 гранати "Ф-1", 2 запали до гранати "Ф-1", – йдеться у повідомлені.



Гранати, які перевозив чоловік у Харківському метро

Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. Місце придбання та мета зберігання боєприпасів встановлюється.

Дивіться відео як у Харківському метро у чоловіка вилучили боєприпаси та гранатомет.