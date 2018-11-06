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      У Харківському метро затримали чоловіка з гранатометом: фото, відео

      956 Читать новость на русском
      Харківське метро
      Харківське метро / metro.kharkov.ua

      На станції метро "Південний вокзал" у Харкові затримали 59-річного чоловіка, який перевозив цілий арсенал боєприпасів та гранатомет.

      Про це у вівторок, 6 листопада, повідомила прес-служба Харківської обласної поліції.

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      "Мешканець Запорізької області перевозив у рюкзаку ніж кустарного виробництва, електродетонатор без маркування, "РПГ-22", 10 запалів "УЗРГМ-2" до гранати "РГД-5", 2 гранати "РГД-5", 2 гранати "Ф-1", 2 запали до гранати "Ф-1", – йдеться у повідомлені.


      Гранати, які перевозив чоловік у Харківському метро

      Слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. Місце придбання та мета зберігання боєприпасів встановлюється.

      Дивіться відео як у Харківському метро у чоловіка вилучили боєприпаси та гранатомет.

       

      Теги: Поліція Новини України метро Кримінальні новини Новини Харкова Зброя
      Джерело: 24 канал
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