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      У харківському супермаркеті застрелили чоловіка, який відмовився платити за товар

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      Правоохоронець вистрелив у невідомого, обороняючись від нього
      Правоохоронець вистрелив у невідомого, обороняючись від нього / Фото з відкритих джерел

      У середу, 5 грудня, в одному з харківських супермаркетів поліцейський під час оборони застрелив чоловіка.

      Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

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      Інцидент стався, коли невідомий відмовився платити за товар. Охоронець сповістив поліцейського взводу охорони об'єктів, який тоді перебував у будівлі, про конфлікт.

      Співробітник поліції охорони з метою врегулювання ситуації підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства і дочекатися приїзду наряду поліції. У службовому приміщенні громадянин раптом накинувся на поліцейського і завдав йому кілька ножових поранень,
      – зазначили у прес-службі. 

      Тоді правоохоронець дістав табельну зброю і поцілив у нападника. 


      Обороняючись, поліцейський вистрелив у нападника

      24-річний чоловік, який отримав вогнепальне поранення, помер у лікарні. Стан здоров'я 25-річного співробітника поліції стабільний.


      Нападник помер у лікарні

      Теги: Кримінальні новини Новини Харкова Зброя Поліція
      Джерело: 24 Канал
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