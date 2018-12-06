У харківському супермаркеті застрелили чоловіка, який відмовився платити за товар

У середу, 5 грудня, в одному з харківських супермаркетів поліцейський під час оборони застрелив чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

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Інцидент стався, коли невідомий відмовився платити за товар. Охоронець сповістив поліцейського взводу охорони об'єктів, який тоді перебував у будівлі, про конфлікт.

Співробітник поліції охорони з метою врегулювання ситуації підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства і дочекатися приїзду наряду поліції. У службовому приміщенні громадянин раптом накинувся на поліцейського і завдав йому кілька ножових поранень,

– зазначили у прес-службі.

Тоді правоохоронець дістав табельну зброю і поцілив у нападника.



Обороняючись, поліцейський вистрелив у нападника

24-річний чоловік, який отримав вогнепальне поранення, помер у лікарні. Стан здоров'я 25-річного співробітника поліції стабільний.



Нападник помер у лікарні