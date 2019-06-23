У Харківську мерію врізався автомобіль: фото
Легковий автомобіль Toyota вранці 23 червня взяв на таран вхід до будівлі Харківської міської ради на площі Конституції. Водій автівки зараз у лікарні з численними травмами.
Автопригода трапилась близько 7:50 ранку, передають у Нацполіції Харківської області. Внаслідок ДТП постраждав лише 30-річний водій автомобіля.
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Його госпіталізували для надання невідкладної допомоги до лікарні міста. На щастя, більше не постраждав ніхто, зокрема, пасажирів в Toyota не було.
Що стало причиною дивної ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.
У Харківську мерію врізалась Toyota/ прес-служба Нацполіції Харківськох області
Із фото з місця інциденту видно, що в автомобіля сильно потрощений капот. Вочевидь, удар був досить потужний.
Водія забрали до лікарні, на щастя, біільше ніхто не постраждав/ фото прес-служба Нацполіції Харківської області