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      У Харківську мерію врізався автомобіль: фото

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      У мерію Харкова врізався автомобіль
      У мерію Харкова врізався автомобіль / прес-служба Нацполіції у Харківській області

      Легковий автомобіль Toyota вранці 23 червня взяв на таран вхід до будівлі Харківської міської ради на площі Конституції. Водій автівки зараз у лікарні з численними травмами.

      Автопригода трапилась близько 7:50 ранку, передають у Нацполіції Харківської області. Внаслідок ДТП постраждав лише 30-річний водій автомобіля.

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      Його госпіталізували для надання невідкладної допомоги до лікарні міста. На щастя, більше не постраждав ніхто, зокрема, пасажирів в Toyota не було.

      Що стало причиною дивної ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.

      ДТП Харків мерія
      У Харківську мерію врізалась Toyota/ прес-служба Нацполіції Харківськох області

      Із фото з місця інциденту видно, що в автомобіля сильно потрощений капот. Вочевидь, удар був досить потужний.

      ДТП Харків мерія міськрада
      Водія забрали до лікарні, на щастя, біільше ніхто не постраждав/ фото прес-служба Нацполіції Харківської області

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Харкова
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