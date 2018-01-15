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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Харкові двоє грабіжників хотіли вкрасти 15 біткойнів

12:53, сьогодні 2419 Читать новость на русском
Біткойн-пограбування сталося у Харкові
Біткойн-пограбування сталося у Харкові / mind.ua

У Харківській області суд слухає справу про спробу викрадення криптовалюти. В реєстрі судових рішень з'явилася справа про традиційний спосіб грабунку, тільки для інтернет-грошей.

Про це повідомляє Opendatabot.

20 грудня до чоловіка, який працював веб-дизайнером і отримував зарплатню у біткойнах, у квартиру влізли двоє грабіжників. Вони погрожували ножем та вимагали перевести на їхні рахунки 15 біткойнів. Чоловіку довелося перевести гроші на електронний гаманець злочинців. Також зловмисники забрали у потерпілого 2 тисячі гривень готівкою і втекли.

Але після цього грабіжники зателефонували чоловіку з погрозами фізичної розправи, бо біткойни їм так і не надійшли.

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Під час огляду квартири правоохоронці зібрали докази нападу. Також суд задавольнив вимогу отримати доступ до речей підозрюваних, як от дані мобільного оператора за номером абонента. Слідство триває.

Теги: Кримінальні новини Біткойн Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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