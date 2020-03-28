У Харкові Lexus протаранив авто копів та Mazda: фото, відео

У Харкові трапилася ДТП за участі службового автомобіля поліції, Lexus та Mazda. Постраждали 5 людей, ДБР відкрило кримінальне провадження.

Інцидент трапився ввечері 27 березня на перехресті вулиці Бакуліна та проспекту Науки, повідомляє Depo.Харків. Держбюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження за фактом дорожньої аварії за участю службового авто поліції.

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За інформацією видання, водій службового Mitsubishi Outlander виконував розворот з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, коли в нього в’їхав автомобіль Lexus.

Після зіткнення Lexus влетів у автомобіль Mazda. Унаслідок ДТП госпіталізували 5 людей, у тому числі поліцейського.

ДТП у Харкві /Фото з місця події

Водночас місцеве видання MYKHARKOV.INFO повідомляє, що водій поліцейського Mitsubishi Outlander, ймовірно, побачивши гонки на проспекті Науки, з увімкненими світловими сигналами синього кольору почав здійснювати розворот, щоб припинити правопорушення.

У цей момент в нього в'їхав Lexus, водій якого, ймовірно, був третім гонщиком. Lexus від удару вилетів в припаркований біля дороги автомобіль Mazda.

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