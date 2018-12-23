У Харкові нетверезий чоловік влаштував стрілянину з автомата

Працівники поліції Харкова затримали чоловіка, який перебуваючи у нетверезому стані вчинив стрілянину у Московському районі міста.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Харкова.

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Зазначається, що отримавши повідомлення про постріли на вулиці Волховській, на місце події терміново вирушили керівники обласного ГУНП, Московського відділу поліції, працівники слідчо-оперативної групи та спецпідрозділ "КОРД".

Правоохоронці прийняли рішення про введення в дію спеціального поліцейського плану "Грім".

Під час проведення операції бійці спецпідрозділу "КОРД" намагалися врегулювати ситуацію шляхом переговорів. Однак на законні вимоги правоохоронців припинити стрілянину чоловік не відреагував, а навпаки, зробив постріл у повітря. Спецпризначенці провели необхідні заходи та затримали зловмисника.

Попередньо встановлено, що 46-річний чоловік, знаходячись під впливом алкоголю, посварився із родичами, вибіг на подвір’я свого приватного домоволодіння та почав стріляти у повітря з автоматичної зброї,

– йдеться у повідомленні.

Наразі порушника доправлено до Московського відділу поліції для з’ясування усіх обставин події. За хуліганство чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

У прес-службі Національної поліції Харкова зауважили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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